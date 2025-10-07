As an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases and other affiliate schemes. Learn more.

Digimon Story Time Stranger evolution lines and how to digivolve fast

Our complete list of Digimon evolutions in Digimon Story Time Stranger guarantees rookie monsters evolve to your favorite digital champions.

Digimon Story Time Stranger 

What are all the Digimon Story Time Stranger digivolutions? Baby Digimon sure are adorable, but they're no match for the Titans. Like most monsters that feature in creature collectors, they hold a secret power: digivolution. With enough battle experience, that squishy pink football can evolve into a cyborg dinosaur with wings and rocket launchers, and we can show you how.

Digivolution is the fastest way to make your 'mons the digital champions they were born to be. However, it's also very easy to stray down the wrong evolution path and end up with sentient goo or mutant poop as a partner. Our complete list of all digivolutions in Digimon Story Time Stranger includes a step-by-step walkthrough on how to digivolve, essential tips on how to evolve fast, and the benefits of de-digivolution.

All Digimon Story Time Stranger digivolutions

There are eight digivolution stages in Digimon Story Time Stranger: In-Training I, In-Training II, Rookie, Champion, Ultimate, Mega, Mega+, and Armor. The specific Digimon that appear on these evolution branches are hidden when you first start the turn-based RPG, but our complete list ensures that you'll always evolve into your favorite choice.

Here are all the Digimon Story Time Strangers digivolutions we've discovered so far:

In-Training I

Digimon Digivolves From Digivolves To
Botamon None Koromon
Choromon None Kapurimon
Dodomon None Wanyamon, Dorimon
Kuramon None Pagumon, Tsumemon
Pabumon None Motimon
Poyomon None Tokomon, Bukamon
Punimon None Tsunomon, Nyaromon

In-Training II

Digimon Digivolves From Digivolves To
Bukamon Poyomon Kamemon, Crabmon, Gomamon, Gizamon, Syakomon
Dorimon Dodomon Lopmon, Monodramon, Dorumon, SnowGoblimon
Kapurimon Choromon Hagurumon, Kokuwamon, ToyAgumon, Solarmon
Koromon Botamon Agumon, Guilmon, Dracomon, Kotemon, Betamon, Shoutmon
Motimon Pabumon Chuumon, Tentomon, Wormmon, Gostumon
Nyaromon Punimon Lunamon, Kudamon, Salamon, Huckmon
Pagumon Kuramon Impmon, DemiDevimon, Gazimon, Otamamon
Tokomon Poyomon Patamon, Coronamon, Terriermon, Armadillomon, Lucemon
Tsumemon Kuramon Shamamon, Dracmon, Keramon
Tsunomon Punimon Goblimon, Veemon, Gabumon, Ryudamon, Elecmon, Zubamon
Wanyamon Dodomon Gaomon, Tapirmon, Bearmon, Renamon

Rookie

Digimon Digivolves From Digivolves To
Agumon Koromon Raptordramon, GeoGreymon, Numemon, Greymon, Coredramon (Green), Agumon (Bond of Bravery)
Armadillomon Tokomon Digmon, Submarimon, Golemon, Ankylomon
Bearmon Wanyamon Grizzlymon, Mojyamon, Leomon, Gaogamon
Betamon Koromon Seadramon, Coelamon, Devimon, Numemon, Vegiemon, Tuskmon
Chuumon Motimon BlackGatomon, Sukamon, Gatomon, Gekomon, Numemon, PlatinumSukamon
Coronamon Tokomon Birdramon, Firamon, BaoHuckmon, Meramon, Growlmon, Agunimon
Crabmon Bukamon Snimon, Gawappamon, Coelamon, Shellmon, Octomon, Raremon
DemiDevimon Pagumon Bakemon, IceDevimon, Devimon, Ogremon, Greymon (Blue)
Dorumon Dorimon Airdramon, Sangloupmon, Raptordramon, Drimogemon, Dorugamon, ExVeemon
Dracmon Tsumemon Sangloupmon, Sukamon, Wizardmon, Starmon
Dracomon Koromon Coredramon (Green), Coredramon (Blue), Deltamon, Veedramon, Seadramon, Tyrannomon
Elecmon Tsunomon Aegiomon, Seadramon, Unimon, Kuwagamon, Gekomon
Gabumon Tsunomon Garurumon, Ikkakumon, Drimogemon, Geremon, Numemon, Kyubimon
Gaomon Wanyamon Strikedramon, Leomon, Gaogamon, Turuiemon, Nanimon
Gazimon Pagumon Sangloupmon, BlackGatomon, Gaogamon, BaoHuckmon, Dobermon, Dorugamon
Gizamon Bukamon ZubaEagermon, Geremon, Cyclonemon, Flymon, Ankylomon, Lanamon
Goblimon Tsunomon Golemon, Wendigomon, Deltamon, Tuskmon, Ogremon
Gomamon Bukamon Mojyamon, Ikkakumon, Frigimon, Hyogamon, IceDevimon
Gotsumon Motimon Icemon, Starmon, MudFrigimon, Monochromon, Guardromon, Golemon
Guilmon Koromon GeoGreymon, Growlmon, ExVeemon, Tyrannomon, Greymon (Blue)
Hagurumon Kapurimon Clockmon, Mekanorimon, Tankmon, Guardromon, Blimpmon
Huckmon Nyaromon Gatomon, GeoGreymon, Growlmon, BaoHuckmon, Greymon
Impmon Pagumon Wizardmon, Devimon, Witchmon, Clockmon, Bakemon, Sangloupmon
Kamemon Bukamon Sorcermon, Gawappamon, Shellmon, Dinohyumon, Octomon, ShellNumemon
Keramon Tsumemon Dokugumon, Wendigomon, Octomon, Mekanorimon, Kurisarimon
Kokuwamon Kapurimon Centarumon, Kuwagamon, Clockmon, Waspmon, Mekanorimon
Kotemon Koromon Turuiemon, Musyamon, Deputymon, Dinohyumon, Coredramon (Blue)
Kudamon Nyaromon Airdramon, Reppamon, Angemon, Ginryumon, Wolfmon, Sorcermon
Lopmon Dorimon Grizzlymon, Minotarumon, Leomon, Turuiemon, Wendigomon, MudFrigimon
Lucemon Tokomon Lucemon SM
Lunamon Nyaromon Lekismon, Garurumon, Frigimon, Hyogamon, Sorcermon, Icemon
Monodramon Dorimon Kurisarimon, Deltamon, Cyclonemon, Raptordramon, Strikedramon
Otamomon Pagumon Seadramon, Numemon, Gekomon, ShellNumemon, PlatinumSukamon
Patamon Tokomon Angemon, Pegasusmon, Unimon, Centarumon
Renamon Wanyamon Lekismon, Sunflowmon, Reppamon, Kyubimon
Ryudamon Tsunomon Reppamon, Coelamon, Ginryumon, Greymon, Monochromon
Salamon Nyaromon Gatomon, Sangloupmon, Dobermon, Ikkakumon, Veedramon, Drimogemon
Shamamon Tsumemon Witchmon, Musyamon, Minotarumon, Fugamon
SnowGoblimon Dorimon Gatomon, Frigimon, Icemon, Monochromon, IceDevimon, Hyogamon
Solarmon Kapurimon Starmon, GoldNumemon, Meramon, Guardromon (Gold)
Shoutmon Koromon OmniShoutmon, ZubaEagermon, Terriermon, Guardromon (Gold)
Syakomon Bukamon Coelamon, Shellmon, ShellNumemon, Octomon, Raremon
Tapirmon Wanyamon Garurumon, Unimon, Kyubimon, Meramon, Bakemon
Tentomon Motimon Kabuterimon, Sunflowmon, Kuwagamon, Waspmon, Snimon
Terriermon Tokomon Gargomon, Mojyamon, Gawappamon, Lekismon, Rapidmon
ToyAgumon Kapurimon Blimpmon, Deputymon, Raremon, Tankmon, Terriermon
Veemon Tsunomon ExVeemon, Veedramon, Lighdramon, Flamedramon, Magnamon
Wormmon Motimon Stingmon, Dokugumon, Snimon
Zubamon Tsunomon Musyamon, Buraimon, Tankmon, ZubaEagermon, Ankylomon, Guardromon (Gold)

Champion

Digimon Digivolves From Digivolves To
Aegiomon Elecmon Aegiochusmon, Aegiochusmon: Dark, Aegiochusmon: Holy, Aegiochusmon: Blue, Aegiochusmon: Green
Airdramon Kudamon, Dorumon, Muchomon Hisyaryumon, Megadramon, AeroVeedramon, Gigadramon
Angemon Kudamon, Patamon HippoGryphonmon, MagnaAngemon, Sirenmon, Shakkoumon
Ankylomon Gizamon, Zubamon, Armadillomon Shakkoumon, Meteormon, Brachiomon
Aquilamon Biyomon, Penmon, Hawkmon Garudamon, Parrotmon, Silphymon, Crowmon
Bakemon Impmon, DemiDevimon, Tapirmon Myotismon, BlueMeramon, Phantomon, Enbarrmon
BaoHuckmon Coronamon, Gazimon, Huckmon RizeGreymon, SaviorHuckmon, LoaderLeomon
Birdramon Coronamon, Biyomon, Hyokomon, Muchomon Flaremon, Garudam, SkullMeramon, Parrotmon
BlackGatomon Chuumon, Gazimon, Gabumon (Black) Pandamon, LadyDevimon, SkullBaluchimon
Blimpmon Hagurumon, ToyAgumon Locomon, MetalMamemon, MasterBlimpmon
Buraimon Hyokomon, Penmon, Zubamon Butenmon, Duramon, Garudamon
Centarumon Patamon, Kokuwamon Andromon, Datamon, Rapidmon
Clockmon Hagurumon, Impmon, Kokuwamon ExTyrannomon, Andromon, Zudomon, Knightmon
Coelamon Crabmon, Ryudamon, Betamon, Syakomon WaruSeadramon, MetalTyrannomon, Scorpiomon, Divermon, SkullSeadramon
Coredramon (Blue) Dracomon, Kotemon, Agumon (Black) Wingdramon, AeroVeedramon, Gigadramon
Coredramon (Green) Agumon, Dracomon WarGrowlmon, Groundramon, Skullgreymon
Cyclonemon Monodramon, Gizamon Grademon, Cyberdramon, Brachiomon
Deltamon Goblimon, Dracomon, Monodramon Orochimon, Kimeramon, SkullBaluchimon, MetalGreymon, Sharkmon
Deputymon Lalamon, Kotemon, ToyAgumon Pandamon, SuperStarmon, Wisemon
Devimon Impmon, DemiDevimon, Betamon, Agumon (Black) Myotismon, LadyDevimon, Infermon, SkullSatamon, Astamon
Dinohyumon Kamemon, Kotemon, Hyokomon Shaujinmon, Grademon, Knightmon
Dobermon Salamon, Gazimon, Gabumon (Black) Matadormon, DarkSuperStarmon, Cerberusmon, Mummymon
Dokugumon FunBeemon, Wormmon, Keramon Arukenimon, Mummymon, MegaKabuterimon, Infermon
Dorugamon Dorumon, Gazimon, Gabumon (Black) RizeGreymon, DoruGreymon, GreatGrizzlymon
Drimogemon Dorumon, Gazimon, Gabumon (Black) Triceramon, LoaderLeomon, Brachiomon
ExVeemon Guilmon, Dorumon, Veemon Dinobeemon, RizeGreymon, Paildramon
Firamon Coronamon, Hawkmon Flaremon, SaviorHuckmon, Mistymon
Flymon FunBeemon, Gizamon, Mushroomon Megadramon, MegaKabuterimon, Okuwamon, JewelBeemon
Frigimon Lunamon, Gomamon, SnowGoblimon Crescemon, Angeomon, IceLeomon, Meteormon, Mammothmon
Fugamon Shamamon, Muchomon, Gabumon (Black) Volcanomon, SkullSatamon, Garudamon
Gaogamon Gaomon, Bearmon, Gazimon MachGaogamon, SaviorHuckmon, DarkSuperStarmon
Gargomon Shoutmon, Terriermon, ToyAgumon CatchMamemon, MachGaogamon, Rapidmon
Garurumon Lunamon, Gabumon, Tapirmon WereGarurumon, BlueMeramon, Taomon, Kimeramon
Gatomon Chuumon, Salamon, SnowGoblimon, Huckmon Nefertimon, Angewomon, Silphymon
Gawappamon Kamemon, Crabmon, Terriermon Shaujinmon, Divermon, ShogunGekomon
Gekomon Chuumon, Elecmon, Otamamon Sirenmon, ShogunGekomon, Divermon
GeoGreymon Agumon, Guilmon, Huckmon RizeGreymon, MetalTyrannomon, Cyberdramon
Geremon Chuumon, Gabumon, Gizamon CatchMamemon, SuperStarmon, Monzaemon
Ginryumon Kudamon, Ryudamon, Falcomon Hiyaryumon, SkullGreymon, Butenmon
GoldNumemon FunBeemon, Solarmon WaruSeadramon, Vademon, BlackKingNumemon
Golemon Goblimon, Gotsumon, Armadillomon Volcanomon, Mammothmon, Meteormon
Greymon Agumon, Ryudamon, Huckmon MetalGreymon, Megadramon, Skullgreymon, Kimeramon
Grizzlymon Bearmon, Lopmon WereGarurumon, GrapLeomon, GreatGrizzlymon
Growlmon Guilmon, Coronamon, Huckmon WarGrowlmon, Groundramon, DoruGreymon
Guardromon Hagurumon, Gotsumon CatchMamemon, Locomon, Andromon
Guardromon (Gold) Shoutmon, Zubamon, Solarmon Duramon, CannonBeemon, MasterBlimpmon
Hyogamon Lunamon, Gomamon, SnowGoblimon Zudomon, Phantomon, IceLeomon
IceDevimon DemiDevimon, Gomamon, SnowGoblimon Crescemon, LadyDevimon, IceLeomon, Enbarrmon
Icemon Lunamon, SnowGoblimon, Gotsumon Crescemon, Meteormon, IceLeomon
Ikkakumon Gabumon, Gomamon, Salamon Whamon, MegaSeadramon, Zudomon, SkullSeadramon
Kabuterimon FunBeemon, Tentomon Lilamon, MegaKabuterimon, CannonBeemon, Kimeramon
Kiwimon Floramon, Penmon, Falcomon Lilamon, Sirenmon, Deramon, Cherrymon
Kurisarimon Palmon, Monodramon, Keramon Dragomon, Orochimon, Arukenimon, Infermon
Kuwagamon Tentomon, Elecmon, Kokuwamon Cherrymon, Okuwamon, Scorpiomon, Kimeramon
Kyubimon Gabumon, Tapirmon, Renamon BlueMeramon, Cerberusmon, Taomon, Enbarrmon
Lekismon Lunamon, Renamon, Terriermon Crescemon, WereGarurumon, GrapLeomon
Leomon Gaomon, Bearmon, Lopmon Flaremon, GrapLeomon, IceLeomon, LoaderLeomon
Mekanorimon Hagurumon, Kokuwamon, Keramon BigMamemon, Megadramon, Datamon
Meramon Coronamon, Tapirmon, Solarmon BigMamemon, BlueMeramon, SkullMeramon
Minotarumon Shamamon, Lopmon, Gabumon (Black) Triceramon, Etemon, GrapLeomon
Mojyamon Bearmon, Gomamon, Palmon, Terriermon Zudomon, Piximon, Mistymon, Mammothmon
Monochromon Ryudamon, SnowGoblimon, Gotsumon Triceramon, Cerberusmon, Mammothmon
MudFrigimon Lalamon, Gotsumon, Lopmon Deramon, Garbagemon, Antylamon
Musyamon Kotemon, Shamamon, Zubamon Grademon, Butenmon, Hisyaryumon
Nanimon Gaomon, Mushroomon Volcanomon, SuperStarmon, Etemon, Mamemon
Numemon Agumon, Betamon, Otamamon Monzaemon, DarkSuperStarmon, Etemon
Octomon Kamemon, Crabmon, Keramon, Syakomon Dragomon, Digitamamon, Divermon
Ogremon DemiDevimon, Goblimon SkullSatamon, Mummymon, Digitamamon
Peckmon Hyokomon, Penmon, Muchomon, Falcomon Chirinmon, Myotismon, Crowmon
PlatinumSukamon Chuumon, Palmon, Otamamon Vademon, Mamemon, MetalMamemon
Raptordramon Agumon, Dorumon, Monodramon Grademon, Gigadramon, Tankdramon
Raremon Crabman, ToyAgumon, Syakomon Dragomon, BlackKingNumemon, ShogunGekomon, ExTyrannomon, SkullBaluchimon
Reppamon Kudamon, Ryudamon, Renamon Chirinmon, MegaSeadramon, Angewomon, DoruGreymon
Sangloupmon Impmon, Dorumon, Salamon, Dracmon, Gazimon Matadormon, Myotismon, Astamon, WereGarurumon (Black)
Seadramon Dracomon, Betamon, Elecmon, Otamamon Whamon, MegaSeadramon, WaruSeadramon, Hisyaryumon, Sharkmon, SkullSeadramon
Shellmon Kamemon, Crabmon, Syakomon Whamon, Piximon, Scorpiomon
ShellNumemon Kamemon, Otamamon, Syakomon Orochimon, WaruSeadramon, BlackKingNumemon, Pandamon
Snimon Crabmon, Tentomon, Wormmon Okuwamon, Phantomon, Arukenimon, JewelBeemon
Sorcermon Lunamon, Kamemon, Kudamon MagnaAngemon, Piximon, Wisemon
Starmon Dracmon, Gotsumon, Solarmon Volcanomon, SuperStarmon, DarkSuperStarmon, Mamemon
Stingmon FunBeemon, Wormmon Okuwamon, JewelBeemon, Dinobeemon, Paildramon
Strikedramon Gaomon, Monodramon, Agumon (Black) Cyberdramon, SaviorHuckmon, Locomon
Sukamon Chuumon, Dracmon, Mushroomon Monzaemon, Etemon, Garbagemon, Mamemon
Sunflowmon Lalamon, Tentomon, Renamon, Floramon Sunflowmon, Lilamon, Illymon, Deramon, Pumpkinmon
Tankmon Hagurumon, Zubamon, ToyAgumon BigMamemon, Locomon, Tankdramon
Togemon Palmon, Floramon, Lalamon Lillymon, Cherrymon, Pumpkinmon
Turuiemon Gaomon, Lalamon, Kotemon, Lopmon Matadormon, MachGaogamon, Antylamon
Tuskmon Goblimon, Betamon, Agumon (Black) Triceramon, Groundramon, Digitamamon
Tyrannomon Dracomon, Guilmon ExTyrannomon, Groundramon, MetalGreymon, MetalTyrannomon
Unimon Patamon, Tapirmon, Biyomon, Elecmon HippoGryphonmon, MagnaAngemon, Chirinmon
Veedramon Veemon, Dracomon, Salamon Wingdramon, AeroVeedramon, Cyberdramon, MetalGreymon (Blue)
Vegiemon Palmon, Betamon, Floramon ShogunGekomon, Garbagemon, Vademon
Waspmon FunBeemon, Tentomon, Kokuwamon Rapidmon, CannonBeemon, Tankdramon
Wendigomon Goblimon, Keramon, Lopmon Arukenimon, SkullMeramon, Antylamon
Witchmon Impmon, Shamamon LadyDevimon, Angewomon, Lillymon
Wizardmon Impmon, Biyomon, Dracmon Datamon, Mistymon, Wisemon
Woodmon Palmon, Floramon, Mushroomon Cherrymon, Taomon, Pumpkinmon
ZubaEagermon Gizamon, Shoutmon, Zubamon Grademon, WarGrowlmon, Duramon, Knightmon

Ultimate

Digimon Digivolves From Digivolves To
Aegiochusmon Aegiomon Jupitermon
Aegiochusmon: Blue Aegiomon Jupitermon
Aegiochusmon: Dark Aegiomon Chronomon DM
Aegiochusmon: Green Aegiomon Jupitermon
Aegiochusmon: Holy Aegiomon Jupitermon
AeroVeedramon Airdramon, Coredramon (Blue), Veedramon Goldramon, Slayerdramon, UlforceVeedramon
Andromon Guardromon, Centarumon, Clockmon HiAndromon, Boltmon, Craniamon
Angewomon Reppamon, Gatomon, Frigimon, Witchmon Junomon, Ophanimon, Magnadramon, Mastemon
Antylamon Wendigomon, Turuiemon, MudFrigimon Dianamon, Cherubimon (Good), Cherubimon (Black)
Arukenimon Wendigomon, Dokugumon, Snimon, Kurisarimon Lilithmon, TyrantKabuterimon, Lotosmon
Astamon Sangloupmon, Devimon Beelzemon, Plutomon, Belphemon SM, VenomMyotismon
BigMamemon Meramon, Mekanorimon, Tankmon PlatinumNumemon, PrinceMamemon, GroundLocomon
BlackKingNumemon GoldNumemon, ShellNumemon, Raremon PlatinumNumemon, MetalEtemon
BlueMeramon Meramon, Garurumon, Bakemon, Kyubimon Marsmon, Pharaohmon
Brachiomon Drimogemon, Cyclonemon, Ankylomon Ouryumon, RustTyrannomon, UltimateBrachiomon
Butenmon Ginryumon, Musyamon, Buraimon Chonomon HM, Chronomon DM, Gryphonmon, Gaiomon
CannonBeemon Kabuterimon, Waspmon, Guardromon (Gold) MegaGargomon, TigerVespamon
CatchMamemon Guardromon, Gargamon, Geremon PlatinumNumemon, PrinceMamemon, MetalGarurumon (Black)
Cerberusmon Dobermon, Monochromon, Kyubimon Cerberusmon WM, Plutomon, SaberLeomon, MetalGarurumon (Black)
Cerberusmon WM None Cerberusmon, Plutomon, SaberLeomon, MetalGarurumon (Black)
Cherrymon Togemon, Kuwagamon, Woodmon, Kiwimon Puppetmon, Rosemon, GranKuwagamon
Chirinmon Reppamon, Unimon, Peckmon Kentaurosmon, Eaglemon, Valkyrimon
Crescemon Lekismon, Frigimon, IceDevimon, Icemon Dianamon, Cherubimon (Good), LordKnightmon
Crowmon Aquilamon, Peckmon Varodurumon, Ravemon, Kuzuhamon
Cyberdramon Strikedramon, GeoGreymon, Veedramon, Cyclonemon UlforceVeemon, Justimon
DarkSuperStarmon Starmon, Geogamon, Numemon, Dobermon BeelStarmon, Titamon, Ravemon
Datamon Centarumon, Wizardmon, Mekanorimon Pharaomon, Diaboromon
Deramon Sunflowmon, Kiwimon, MudFrigimon Varodurumon, Ceresmon, PlatinumNumemon
Digitamamon Octomon, Ogremon, Tuskmon Bacchusmon, Titamon
Dinobeemon Stingmon, ExVeemon GranKuwagamon, TigerVespamon
Divermon Gawappamon, Coelamon, Octomon, Gekomon Neptunemon, Plesiomon
DoruGreymon Reppamon, Growlmon, Dorugamon Dorugoramon, Alphamon
Dragomon Octomon, Raremon, Kurisarimon Vulcanusmon, Ebemon
Duramon Buraimon, ZubaEagermon, Guardromon (Gold) WarGreymon, Gallantmon, Durandamon
Enbarrmon Bakemon, Kyubimon, IceDevimon Kentaurosmon, SkullMammothmon, Craniamon+Embarrmon
Etemon Minotarumon, Numemon, Sukamon, Nanimon PileVolcanomon, KingEtemon, MetalEtemon
ExTyrannomon Tyrannomon, Clockmon, Raremon RustTyrannomon , Belphemon SM, Cherubimon (Good)
Flaremon Leomon, Firamon, Birdramon Apollomon, Seraphimon, BlackWarGreymon
Garbagemon Sukamon, Vegiemon, MudFrigimon JumboGamemon, MetalEtemon
Garudamon Aquilamon, Birdramon, Buraimon, Fugamon Gryphonmon, Phoenixmon, Jesmon
Gigadramon Airdramon, Raptordramon, Coredramon (Blue) Gundramon, Chaosdramon
Grademon Raptordramon, Musyamon, Cyclonemon, Dinohyumon, ZubaEagermon Alphamon, Durandamon, Dynasmon
GrapLeomon Lekismon, Minotarumon, Leomon, Grizzlymon BanchoLeomon, Marsmon, SaberLeomon, Leopardmon
GreatGrizzlymon Grizzlymon, Dorugamon Callismon, Cherubimon (Black)
Groundramon Growlmon, Coredramon (Green), Tyrannomon, Tuskmon Megidramon, Breakdramon
HippoGryphonmon Angemon, Unimon Gryphonmon, Eaglemon, Dynasmon
Hisyaryumon Airdramon, Ginryumon, Musyamon, Seadramon Ouryumon, Gaiomon
IceLeomon Leomon, Frigimon, Hyogamon, IceDevimon, Icemon MirageGaogamon, SaberLeomon
Infermon Devimon, Dokugumon, Kurisarimon MaloMyotismon, Diaboromon, Cherubimon (Black)
JewelBeemon Stingmon, Flymon, Snimon HerculesKabuterimon, TigerVespamon
Kimeramon Garurumon, Deltamon, Kabuterimon, Greymon, Kuwagamon GranDracmon, Millenniummon, Machinedramon
Knightmon Clockmon, Dinohyumon, ZubeEagermon Zanbamon, SlashAngemon, LordKnightmon, Leopardmon
LadyDevimon BlackGatomon, Devimon, Witchmon, IceDevimon Lilithmon, BeelStarmon, Mastemon
Lilamon Sunflowmon, Kabuterimon, Kiwimon Lilithmon, Rosemon, Puppetmon
Lillymon Sunflowmon, Togemon, Witchmon Rosemon, Ceresmon
LoaderLeomon Leomon, BaoHuckmon, Drimogemon BanchoLeomon, MetalGarurumon, Chaosdramon
Locomon Strikedramon, Guardromon, Blimpmon, Tankmon GroundLocomon, HiAndromon
Lucemon CM Lucemon Lucemon SM
MachGaogamon Gaogamon, Turuiemon, Gargomon MirageGaogamon, MegaGargomon
MagnaAngemon Angemon, Unimon, Sorcermon Goldramon, Seraphimon, ClavisAngemon, SlashAngemon
Mamemon Starmon, Sukamon, Nanimon, PlatinumSukamon Pukumon, PrinceMamemon
Mammothmon Golemon, Monochromon, Frigimon, Mojyamon Vikemon, SkullMammothmon
MasterBlimpmon Blimpmon, Guardromon (Gold) GroundLocomon, Gundramon
Matadormon Sangloupmon, Turuiemon, Dobermon GranDracmon, SlashAngemon, Kuzuhamon
Megadramon Airdramon, Greymon, Flymon, Mekanorimon Megidramon, Machinedramon
MegaKabuterimon Kabuterimon, Flymon, Dokugumon TyrantKabuterimon, HerculesKabuterimon
MegaSeadramon Reppamon, Ikkakumon, Seadramon JumboGamemon, Ouryumon, MetalSeadramon
MetalGreymon Deltamon, Greymon, Tyrannomon WarGreymon, Gaiomon
MetalGreymon (Blue) Greymon (Blue), Dorugamon, Veedramon BlackWarGreymon, Darkdramon, Cherubimon (Black)
MetalMamemon Blimpmon, PlatinumSukamon MetalGarurumon, MagnaKidmon
MetalTyrannomon GeoGreymon, Coelamon, Tyrannomon RustTyrannomon, Machinedramon, UltimateBrachiomon
Meteormon Golemon, Frigimon, Ankylomon, Icemon MetalEtemon, Boltmon
Mistymon Firamon, Mojyamon, Wizardmon ChaosGallantmon, Zanbamon, MedievalGallantmon, Dynasmon
Monzaemon Numemon, Sukamon, Geremon KingEtemon, Callismon
Mummymon Dobermon, Ogremon, Dokugumon Pharaohmon, HiAndromon, AvengeKidmon
Myotismon Bakemon, Sangloupmon, Devimon, Peckmon Creepymon, MaloMyotismon, VenomMyotismon
Okuwamon Stingmon, Kuwagamon, Flymon, Snimon TyrantKabuterimon, HerculesKabuterimon, GranKuwagamon
OmniShoutmon Shoutmon PileVolcanomon, MagnaKidmon, Durandamon
Orochimon Deltamon, ShellNumemon, Kurisarimon Bacchusmon, Gundramon, Minervamon
Paildramon Stingmon, ExVeemon Dorugoramon, Imperialdramon DM, Darkdramon
Pandamon BlackGatomon, ShellNumemon, Deputymon, Garurumon (Black) Merukimon, MirageGaogamon, Justimon
Parrotmon Aquilamon, Birdramon Eaglemon, Phoenixmon
Phantomon Bakemon, Hyogamon, Snimon Sakuyamon, Piedmon, Belphemon SM, Ravemon
Piximon Shellmon, Mojyamon, Sorcermon Venusmon, Ophanimon, ClavisAngemon
Pumpkinmon Sunflowmon, Togemon, Woodmon Rosemon, Lotosmon
Rapidmon Centarumon, Waspmon, Gargomon MegaGargomon, HiAndromon
RizeGreymon GeoGreymon, BaoHuckmon, ExVeemon, Dorugamon Kentaurosmon, ShineGreymon, MagnaKidmon
SaviorHuckmon Strikedramon, Gaogamon, BaoHuckmon, Firamon Gankoomon, TigerVespamon, Jesmon
Scorpiomon Coelamon, Kuwagamon, Shellmon Vulcanusmon, Pukumon
Shakkoumon Angemon, Ankylomon Goldramon, Junomon, Vikemon, Magnadramon
Sharkmon Deltamon, Seadramon Neptunemon, MetalSeadramon
Shaujinmon Gawappamon, Dinohyumon Barbamon, JumboGamemon, Puppetmon
ShogunGekomon Gawappamon, Vegiemon, Gekomon, Raremon KingEtemon, Bacchusmon, Pukumon
Silphymon Aquilamon, Gatomon BeelStarmon, Minervamon, Valkyrimon
Sirenmon Angemon, Gekomon, Kiwimon MarineAngemon, Ceresmon
SkullBaluchimon BlackGatomon, Deltamon, Raremon, Greymon (Blue) SkullMammothmon, Titamon+SkullBaluchimon
SkullGreymon Coelamon, Ikkakumon, Seadramon Leviamon, MetalSeadramon
SkullMeramon Meramon, Wendigomon, Birdramon Beelzemon, Boltmon, AvengeKidmon
SkullSatamon Devimon, Ogremon, Fugamon, Garurumon (Black) Barbamon, Piedmon, Ebemon
SkullSeadramon Coelamon, Ikkakumon, Seadramon Leviamon, MetalSeadramon
SuperStarmon Starmon, Nanimon, Deputymon, Geremon Goldramon, PrinceMamemon, Justimon
Tankdramon Raptordramon, Waspmon, Tankmon Gundramon, Darkdramon
Taomon Garurumon, Woodmon, Kyubimon Venusmon, Sakuyamon, Kuzuhamon
Triceramon Minotarumon, Monochromon, Drimogemon, Tuskmon Breakdramon, UltimateBrachiomon
Vademon GoldNumemon, Vegiemon, PlatinumSukamon Ebemon, AvengeKidmon
Volcanomon Golemon, Starmon, Nanimon, Fugamon BanchoLeomon, PileVolcanomon, Gankoomon, Apollomon
WarGrowlmon Growlmon, Coredramon (Green), ZubaEagermon Megidramon, Gallantmon, ChaosGallantmon, Chaosdramon
WaruSeadramon GoldNumemon, Coelamon, Seadramon, ShellNumemon Leviamon, Megidramon, MetalSeadramon
WereGarurumon Lekismon, Garurumon, Grizzlymon Merukimon, MetalGarurumon
WereGarurumon (Black) Garurumon (Black), Sangloupmon, BlackGatomon PileVolcanomon, MetalGarurumon (Black)
Whamon Ikkakumon, Seadramon, Shellmon Leviamon, Neptunemon, Plesiomon, MarineAngemon
Wingdramon Coredramon (Blue), Veedramon, Greymon (Blue) ShineGreymon, Varodurumon, Slayerdramon
Wisemon Wizardmon, Deputymon, Sorcermon Creepymon, ChaosGallantmon, AncientWisemon
Zudomon Ikkakumon, Mojyamon, Clockmon, Hyogamon Vikemon, Plesiomon

Mega

Digimon Digivolves From Digivolves To
Alphamon Grademon, DoruGreymon Alphamon Ouryuken
AncientWisemon Wisemon None
Apollomon Volcanomon, Flaremon GraceNovamon
AvengeKidmon Mummymon, SkullMeramon, Vademon None
Bacchusmon Orochimon, Digitamamon, ShogunGekomon Bacchusmon DM
Bacchusmon DM None Bacchusmon
BanchoLeomon Volcanomon, GrapLeomon, LoaderLeomon Chaosmon Valdur Arm, Chaosmon
Barbamon SkullSatamon, Shaujinmon None
BeelStarmon LadyDevimon, DarkSuperStarmon, Silphymon None
Beelzemon Astamon, SkullMeramon Beelzemon BM
Beelzemon SM ExTyrannomon, Astamon, Phantomon Beelzemon RM
BlackWarGreymon MetalGreymon (Blue), Flaremon Omnimon Zwart
Boltmon Andromon, SkullMeramon, Meteormon None
Breakdramon Triceramon, Groundramon Examon
Callismon Monzaemon, GreatGrizzlymon None
Ceresmon Sirenmon, Lillymon, Deramon Ceresmon Medium
Ceresmon Medium None Ceresmon
Chaosdramon WarGrowlmon, Gigadramon, LoaderLeomon None
ChaosGallantmon WarGrowlmon, Mistymon, Wisemon None
Cherubimon (Black) GreatGrizzlymon, Infermon, Antylamon, MetalGreymon (Blue) None
Cherubimon (Good) ExTyrannomon, Crescemon, Antylamon None
Chronomon DM Aegiochusmon Dark, Butenmon None
Chronomon HM Butenmon None
ClavisAngemon MagnaAngemon, Piximon
Craniamon Andromon Craniamon+ Enbarrmon
Creepymon Myotismon, Wisemon None
Darkdramon Paildramon, Tankdramon, MetalGreymon (Blue) Chaosmon
Diaboromon Datamon, Infermon Armageddemon
Dianamon Crescemon, Antylamon GraceNovamon
Dorugoramon DoruGreymon, Paildramon None
Durandamon Grademon, OmniShoutmon, Duramon None
Dynasmon Grademon, HippoGryphonmon, Mistymon None
Eaglemon HippoGryphonmon, Chirinmon, Parrotmon None
Ebemon SkullSatamon, Dragomon, Vademon None
Gaiomon Hisyaryumon, MetalGreymon, Butenmon None
Gallantmon WarGrowlmon, Duramon Gallantmon CM
Gankoomon Volcanomon, SaviorHuckmon None
Goldramon SuperStarmon, MagnaAngemon, AeroVeedramon, Shakkoumon None
GranDracmon Matadormon, Kimeramon None
GranKuwagamon Dinobeemon, Cherrymon, Okuwamon None
GroundLocomon BigMamemon, Locomon, MasterBlimpmon None
Gryphonmon HippoGryphonmon, Garudamon, Butenmon None
Gundramon Orochimon, Gigadramon, MasterBlimpmon, Tankdramon None
HerculesKabuterimon MegaKabuterimon, Okuwamon, JewelBeemon None
HiAndromon Locomon, Mummymon, Andromon, Rapidmon None
Imperialdramon DM Paildramon Imperialdramon FM, Imperialdramon PM
Imperialdramon FM None Imperialdramon DM, Imperialdramon PM
Jesmon SaviorHuckmon, Garudamon None
JumboGamemon Shaujinmon, MegaSeadramon, Garbagemon None
Junomon Angewomon, Shakkoumon Junomon HM
Junomon HM None Junomon
Jupitermon Aegiochusmon, Aegiochusmon Holy, Aegiochusmon Blue, Aegiochusmon Green Jupitermon WM
Justimon Pandamon, SuperStarmon, Cyberdramon None
Kentaurosmon RizeGreymon, Chirinmon, Enbarrmon None
KingEtemon Monzemon, Etemon, ShogunGekomon None
Kuzuhamon Matadormon, Taomon, Crowmon None
Leopardmon GrapLeomon, Knightmong Leopardmon LM
Leopardmon LM None Leopardmon
Leviamon Whamon, WaruSeadramon, SkullSeadramon None
Lilithmon Lilamon, LadyDevimon, Arukenimon None
LordKnightmon Crescemon, Knightmon None
Lotosmon Arukenimon, Pumpkinmon None
Machinedramon Kimeramon, Megadramon, MetalTyrannomon Millenniummon
Magnadramon Angewomon, Shakkoumon None
MagnaKidmon RizeGreymon, MetalMamemon, OmniShoutmon None
MaloMyotismon Myotismon, Infermon None
MarineAngemon Whamon, Sirenmon None
Marsmon BlueMeramon, GrapLeomon None
Mastemon Angewomon, LadyDevimon None
MedievalGallantmon Mistymon None
MegaGargomon MachGaogamon, Rapidmon, CannonBeemon None
Megidramon WaruSeadramon, WarGrowlmon, Groundramon, Megadramon None
Merukimon Pandamon, WereGarurumon None
MetalEtemon Etemon, Garbagemon, BlackKingNumemon, Meteormon None
MetalGarurumon WereGarurumon, MetalMamemon, LoaderLeomon Omnimon
MetalGarurumon (Black) WereGarurumon (Black), Catchmamemon, Cerberusmon, Cerberusmon Wm Omnimon Zwart
MetalSeadramon MegaSeadramon, WaruSeadramon, Sharkmon, SkullSeadramon None
Millenniummon Kimeramon, Machinedramon None
Minervamon Orochimon, Silphymon Mervamon
MirageGaogamon Pandamon, MachGaogamon, IceLeomon MirageGaogamon BM
Neptunemon Whamon, Divermon, Sharkmon None
Ophanimon Angewomon, Piximon None
Ouryumon MegaSeadramon, Hisyaryumon, Brachiomon Alphamon Ouryuken
Pharaohmon BlueMeramon, Mummymon, Datamon None
Phoenixmon Garudamon, Parrotmon None
Piedmon SkullSatamon, Phantomon Apocalymon
PileVolcanomon Volcanomon, Etemon, OmniShoutmon, WereGarurumon (Black) None
PlatinumNumemon BigMamemon, CatchMamemon, Deramon, BlackKingNumemon None
Plesiomon Whamon, Zudomon, Divermon None
Plutomon Cerberusmon, Cerberusmon WM, Astamon ZombiePlutomon
PrinceMamemon BigMamemon, CatchMamemon, SuperStarmon, Mamemon None
Pukumon ShogunGekomon, Mamemon, Scorpiomon None
Puppetmon Lilamon, Shaujinmon, Cherrymon None
Ravemon DarkSuperStarmon, Phantomon, Crowmon Ravemon BM
Rosemon Lilamon, Lillymon, Cherrymon, Pumpkinmon Rosemon BM
RustTyrannomon ExTyrannomon, MetalTyrannomon, Brachiomon None
SaberLeomon Cerberusmon, Cerberusmon WM, GrapLeomon, IceLeomon None
Sakuyamon Taomon, Phantomon None
Seraphimon MagnaAngemon, Flaremon None
ShineGreymon Wingdramon, RizeGreymon ShineGreymon BM
SkullMammothmon SkullBaluchimon, SkullGreymon, Mammothmon, Enbarrmon None
SlashAngemon Matadormon, MagnaAngemon, Knightmon None
Slayerdramon Wingdramon, AeroVeedramon Examon
TigerVespamon Dinobeemon, SaviorHuckmon, JewelBeemon, CannonBeemon None
Titamon DarkSuperStarmon, Digitamamon, SkullGreymon Titamon+SkullBaluchimon
TyrantKabuterimon Arukenimon, MegaKabuterimon, Okuwamon None
UlforceVeedramon AeroVeedramon, Cyberdramon None
UltimateBrachiomon Triceramon, MetalTyrannomon, Brachiomon None
Valkyrimon Chirinmon, Silphymon None
Varodurumon Wingdramon, Deramon, Crowmon Chaosmon Valdur Arm
VenomMyotismon Myotismon, Astamon None
Venusmon Taomon, Piximon None
Vikemon Zudomon, Mammothmon, Shakkoumon None
Vulcanusmon Dragomon, Scorpiomon None
WarGreymon MetalGreymon, Duramon Omnimon
Zanbamon Mistymon, Knightmon None
ZombiePlutomon Plutomon None

How to digivolve in Digimon Story Time Stranger

To digivolve your Digimon, simply open your Digivice and navigate to 'Digivolution' from the 'Digimon' menu to open an overview of all Digimon in your party and box.

Digimon who are ready to digivolve are highlighted with a green checkmark. Select the Digimon you'd like to evolve, then choose any portrait highlighted with a green checkmark on the right-hand side of the digivolution tree.

You will receive a notification on the Digiline whenever one of the Digimon in your party or box is eligible for digivolution. Keep in mind that the 'Digivolution' menu overview does not include the Digimon that you've sent to the DigiFarm, so don't forget to check up on them the next time you visit the In-Between Theater.

How to evolve fast

Digivolution is an integral part of Digimon Story Time Stranger's turn-based combat, and evolving your 'mons quickly can give you a clear edge in battle. If you find you're snatching victory from the jaws of defeat, your Digimon are likely a stage or two below the enemies you're fighting.

Here are the essential tools to digivolve fast:

  • DigiFarm
  • Augment Chips
  • Enhancements

DigiFarm

The DigiFarm is the secret weapon to meeting the stat requirements for early digivolution. All Digimon on the farm receive the same experience as Digimon in the box, but you can also use various training sets to boost their stats even further. Speak to Mirei Mikagura in the In-Between Theater to access the DigiFarm.

Augment Chips

Most enhancement items typically provide a temporary boost in battle, but augment chips offer a permanent increase to your Digimon's cumulative stat. These augment chips can be acquired as battle rewards or by attacking destructible objects in the environment. Many of the most powerful digivolutions require a high value in one particular stat, and augment chips are by far the fastest and easiest way to meet that threshold.

Enhancements

Digimon that sit unused in your box for an extended period of time can be repurposed to empower your main team, albeit at the expense of the Digimon itself. Navigate to 'Load Enhancements' via the 'Digimon' menu and select the Digimon that you'd like to enhance, and then the Digimon you want to convert into experience. A portion of their talent and cumulative stats are also inherited. Remember that loading enhancements is permanent - you won't be able to get the Digimon back later.

How to de-digivolve

To de-digivolve, select any Digimon from the 'Digivolution' menu and navigate to any of the Digimon highlighted with a green checkmark on the left-hand side of the digivolution tree.

Our list of digivolutions should help minimize the likelihood that your Digimon will evolve into a form that you dislike. However, de-digivolution also has its benefits outside of personal preference.

For example, you might want to de-digivolve to unlock a different branch of an In-Training Digimon's digivolution tree. Keep in mind that you must have encountered the Digimon you plan to de-digivolve into at least once, and your current Digimon's personality must match its base personality.

De-digivolution also resets your Digimon back to level one, but bear in mind that this does not effect its talent, bond, or cumulative stat values. This means that you can actually make your Digimon even more powerful in the long term through multiple instances of evolution and devolution.

Now that you're a digivolution master in Digimon Story Time Stranger, check out our list of games like Pokemon for more monster-taming madness.

