BDO codes September 2025 - all active Black Desert Online codes

September 23, 2025: We added one new BDO code.
What are the new Black Desert Online codes? Since its graphical overhaul, BDO has seen a new lease of life. Not only does the MMO have one of the best character creators in the genre, but Black Desert Online's fantasy world is a thrill to explore, and it's full of complex mechanics for combat, trading, and diplomacy. All this can be intimidating for new players, but there's a way to get a head start.
If you want helpful rewards for Black Desert Online, one of the longest-running MMO games, then you've come to the right place. These BDO codes give rewards such as Memory Fragments, Cron Stones, Enhancement Kits, and more. All of these items are handy for your next session, so we've also detailed ways you can redeem them without being logged into the game.
All BDO codes
Here are all the active Black Desert Online codes:
- SERBINSLANDSCAPE - x7 Landscape Paint Box and x7 Old Moon Fortune Scroll (NEW)
- VAHAAOSCHAMPIONS - x1 High-Quality Perfume Box, x3 Corrupt Oil of Immortality, x2 Harmony Draught - Human, x5 Item Collection Increase Scroll, 100 Ancient Spirit Dust, and 100 Cron Stone
- HICARTIANCAPHRAS - x2 Forest Fury, x1 Surging Weenie Elixir, x1 Enhancement Help Kit III, x5 Item Collection Increase Scroll, and 100 Cron Stone
- UNSTOPPABLEBEAST - x1 Enhancement Help Kit IV, x5 Magical: Beast's Draught, Golden Blessing Of Agris Box, x3 120-minute Blessed Message Scroll, and x3 60-minute Combat & Skill EXP 300% Scroll
- OUTFITFORJOURNEY - x1 Unforgettable Journey Outfit Box
- PHOIBESBIRTHDAYS - x1 Resplendent Oasis Box
- NEXTCHAPTERAHEAD - x1 Primordial Hammer, x1 J's Hammer of Loyalty, x1 Ancient Hammer, x1 Advice of Valks (+200), x1 Choose Your Summer Outfit Box, and x1 Neverending Adventure Box
- SPECIALADVENTURE - x5 Blessing of Old Moon Scroll, x5 Giovan Grolin's Support Scroll, x1 Blessing of Old Moon Pack, x1 Maid for Hire Box, x100 Artisan's Memory, x1 Advice of Valks (+150), x1 Mythical Censer, and 1,000 Cron Stone
- TOGETHERMEMORIES - x1 GM's Care, x1 Masquerade Fox Mask, x1 Enhancement Help Kit III, and x1 Life Enhancement Help Kit III
- SURPRISEBALLGIFT - 10,000 Cron Stone
- THEJOURNEYBEGINS - x1 Advice of Valks (+300), x1 Advice of Valks (+250), x10 J's Special Scroll, x1 Weapon Exchange Coupon Box, x1 Sub-weapon Exchange Coupon, x3 J's Hammer of Loyalty, x1 Choose Your Rare Hammer Box, and 10,000 Cron Stone
- LOYALTIESRENEWED - 10,000 Loyalties
Expired codes:
- GOBOSSBLITZPARTY
- HAVESEOULMUCHFUN
- FATEDSAOACRONCUP
- BDCNEWFRONTIERRR
- EDANIABOSSSTORY
- SEEYOUINEDANIA
- HAPPY25MISTYEEBD
- ZERODENHAPPYBDAY
- CHOICEHAPPYBIRTH
- ADVENTURESTREAM
- ELFY-CLEM-BDAY-LOVE
- CAARLBDAY2025
- ZECC-TNOW-BOOM-ER30
- TOANOTHER10YEARS
- WAKABDAYENHANCIN
- BLADENZLEVELEDUP
- DEVUPDATEREWARDS
- WITHLOVETOMOM
- EQUILIBRIUM
- ARAMNIDAROOTS4U
- GRATEFULTENYEARS
- HAPPYEASTER
- HATCHTHIS
- BDAC-ADEM-YMYS-TERY
- HOW2REDEEMCODE
- EGGSTRAVAGANT
- NUCR-ANDO-MCTE-AM25
- GUIL-DFIG-HTNI-GHTS
- BAIROGSBIRTHDAY
- 5THB-DCAF-TERP-ARTY
- AUTU-MNIS-OVER-2024
- 9THBDOAFTERPARTY
- AJBDAYDANCEPARTY
- HAPP-YBDC-5THX-PLAY
- RESE-TMOU-NTGR-OWTH
- 9YEARANNIVERSARY
- DANCETHE9THAWAY
- HAPP-YBIR-THDA-YXEN
- HAPPYBDAYAHZURE
- CONS-OLEA-RSHA-2025
- BLAC-KDES-ERTA-RSHA
- ZETHIANNMISSESUW
- AREN-AOFA-RSHA-2025
- POWDERRUSH2025
- HAPPY2025WITHBDO
- WELCOMEADVENTURE
- JONLAWSHAPPYBDAY
- LASTNAVSEUOF2024
- HAPP-YHOL-IDAY-2024
- GIFTFROMDEADEYE
- BDADECADEADVTURE
- THANKSGIVING2024
- MERRYDEADEYE
- TYPECODE
- 2019417148606289
- ELEM-ENTS-NEXT-WEEK
- NA10YEARCONCERT
- EU10YEARCONCERT
- SURPRISECOMINGUP
- NAMIKOSBDAYPARTY
- GARNIERBIRTHDAY
- HAPP-YBDA-Y4SD-ORIA
- LETS-GETS-POOK-YBDC
- SPOOKYEVENTGIFT
- CPCPCPSBDAYPARTY
- ARSHALEADERBOARD
- SWIXIETHINKSBDAY
- KYARABDAYDEBUT
- DOSA-HASJ-OINE-DBDC
- DOSA-ISCO-MING-SOON
- LOTMLSEOULBEGINS
- ADVENTUREINSEOUL
- JINN-AIIS-BIRT-HDAY
- MAIN-LEAG-UE2V-2024
- AOSWITHFRIENDS
- HYPE4PVP100
- BLAS-IANX-MUTT-BDAY
- BIGB-UDDY-BIRT-HDAY
- MERMRAVEBDAY2024
- 10YE-ARSO-UTFI-TBOX
- BALLHELDINHEIDEL
- MISTYEEBDAYPARTY
- ZERODENSBIRTHDAY
- CHOICESBDAYPARTY
- 2024FIREWORKS
- 0703NEWCLASSDOSA
- HEID-ELIN-HEID-EL24
- WAKABDAYGIFT2024
- THAN-KYOU-DADS-2024
- CELEBRATE3000DAY
- BIRT-HDAY-ZECC-T024
- CAARLCELEBRATION
- MELODINIAJUKEBOX
- REISREALBIRTHDAY
- FROS-TYGE-TTIN-GOLD
- HAPP-YBDA-YTOK-ARYN
- BDOA-NDAD-VANC-EDGG
- ZETH-TURN-INGF-ORTY
- 8YEA-RANN-IVER-SARY
- LUNA-RNEW-YEAR-2024
- 3333-3333-3333-3333
- 2024-NEWA-DVEN-TURE
- 1ONE-2TWO-3333-FOUR
- DUOD-ECIL-BIRT-HDAY
- MACS-XMAS-SHOW-CASE
- DISC-ORD3-0KME-MBER
- AFES-TIVE-GIFT-2023
- CALP-HEON-CLAS-H023
- BLUE-SQUA-DRON-CHEF
- CHRI-STMA-SPRE-SENT
- DOWN-DOWN-DOWN-DOWN
- GETA-TORS-SHOE-SNOW
- ZERO-DENS-OULS-TEAL
- PMCV-ELIA-ROOF-TOPS
- BANQ-UETF-ORTH-ANKS
- NUCT-OURN-EYEU-2023
- NAVS=EUAT-ORAX-XION
- NAMI-KOSP-ECIA-LDAY
- NOVE-MBER-FALL-2023
- AUTU-MNLE-AVES-2023
- 2311-2NDW-EDNE-SDAY
- ARSH-ALEA-GUEN-A023
- ARSH-ALEA-GUEE-U023
- 1029-CHAM-PION-SHIP
- CHAM-PION-SHIP-1029
- HAPP-YHAL-LOWE-EN23
- GMHA-LLOW-EEND-RIPP
- MAST-ERAR-TIST-SGMS
- GHOS-TLYH-ALLO-WEEN
- TOUR-NEYH-YPEN-A023
- CHAM-PION-SHIP-2023
- 2023-CHAM-PION-SHIP
- ASIA-CHAM-PION-SHIP
- HAPP-YBDA-YCRO-C110
- JINN-NAII-BIRT-HDAY
- CELE-BRAT-EFLO-WERS
- WOOT-HEWI-NNER-BDAY
- HPYB-IRTH-DAYI-GUTI
- TAST-EOFA-DVEN-TURE
- ONEM-OREJ-HAMM-ER4U
- RAID-ELOB-IRTH-DAY1
- RAID-ELOB-IRTH-DAY1
- CHOI-CE24-HOUR-BDAY
- MORN-INGL-IGHT-0614
- WOOS-AAWK-CMNG-SOON
- PANS-YSNO-DEEM-PIRE
- ERIY-ANBD-AYST-REAM
- DONT-TYPE-RAPO-CODE
- SMAR-TERT-HANT-CHAT
- BDOC-REAT-ORFI-ESTA
- ANDE-RSBI-RTHD-AYYY
- TAKE-ACLO-SELO-OK41
- IAMM-AEGU-IAMW-OOSA
- AFTE-RPAR-TYMO-DEON
- FALL-ENBA-IROG-HAAN
- SAIN-TPAT-RICK-2023
- 7YEA-RANN-IVER-SARY
- 7YEA-RBSA-DVEN-TURE
- 7777-DISC-ORDE-VENT
- HUNT-LERS-BDAY-CODE
- DAYN-ASBD-AYST-REAM
- MAEG-UWIT-HAHA-MMER
- ZETH-ISUN-DERW-ATER
- VALE-NTIN-ESGI-FT4U
- CALP-HEON-GIFT-4YOU
- CALP-HEON-QUIZ-SHOW
- ALOO-BDIT-SSTO-OPZZ
- JONL-AW30-BIRT-HDAY
- MAEG-UHAS-COME-TOUS
- LAFI-RYKY-ENDL-AIVE
- NODE-WARS-WITH-RYKY
- HAPP-YBIR-THDA-YUNI
- DELO-PHEZ-AROA-RMIN
- 2023-WITH-BDTH-ANKU
- FIND-OUTY-OURC-LASS
- CHEC-KMYC-HARA-CTER
- MEMO-RIES-TOGE-THER
- LIFE-SKIL-LTIM-ENOW
- JUMP-INTO-ABYS-SONE
- NOWL-IFES-KILL-TIME
- WHEE-LBAR-ROWR-ACER
- WHIC-HGUI-LDIS-BEST
- TIME-2HAV-EFUN-INLA
- CALP-HEON-BALL-SOON
- READ-YFOR-BIGF-IGHT
- KAEL-YNAB-IRTH-DAYY
- MOST-IMPR-OVED-GAME
- ENDO-FTHE-YEAR-GIFT
- CRON-SMAS-RIGH-TNOW
- ITSD-UODE-CILS-BDAY
- BEST-INGU-ILDS-EU22
- MARN-ICUP-FINA-LS22
- ZARO-ETSU-BLUE-2022
- ABYS-SONE-ISCO-MING
- FRON-TMAN-ISBE-ATEN
- NAEU-WINS-THIS-TIME
- LETS-PLAY-ABYS-SONE
- CHOI-CEOL-UNSP-IECE
- THIS-TIME-WEGE-TPEN
- ATOR-AXXI-ONWI-THGM
- ABAT-TLEW-ITHM-AGIC
- FIVE-DUDE-SPLA-YBDO
- NAMI-KOAN-DTHE-RING
- GMFR-ONTM-ANIS-BACK
- WHIC-HTEA-MWIL-LWIN
- YOLU-YOLU-YOLU-YOLU
- YOLU-ISGU-IDIN-GYOU
- ITST-IMEF-ORBA-TTLE
- COME-ONLE-TUSF-IGHT
- TRIC-KORT-REAT-SOUR
- TRIC-KORT-REAT-MASK
- TRIC-KORT-REAT-DICE
- NAOR-EUWH-OWIL-LWIN
- NASO-LARE-CHAM-PION
- CHAL-LENG-ELAI-VE22
- AGRI-SPRO-JECT-2022
- BLAD-ENZD-REAM-HACK
- FREE-PLAY-WEEK-GIFT
- ENGI-RACE-2022-WUHU
- HORS-EYEU-BIRT-HDAY
- ANDE-RSCL-ASSG-UIDE
GUTI-FELI-CIDA-DESS
- GREA-TADV-ENTU-RERS
- EMBR-ACET-HEDR-AGON
- PAPA-PUPU-QUEE-KEEK
- HAPP-YBIR-THDA-YWOO
- ENDL-AIVE-BADA-TAOS
- FEED-PETE-PLEA-SETY
- HAPP-YBDA-YCHO-ICE!
- SUMM-ERCO-UPON-DAY7
- SUMM-ERCO-UPON-DAY6
- SUMM-ERCO-UPON-DAY5
- SUMM-ERCO-UPON-DAY4
- SUMM-ERCO-UPON-DAY3
- SUMM-ERCO-UPON-DAY2
- SUMM-ERCO-UPON-DAY1
- HEXE-OLDT-OWNR-OADS
- FROS-TYAD-VENT-URES
- BICE-PTIM-USBD-OAMA
- GUTI-89YT-NODO-TOPS
- ENDL-AIVE-SFRE-EELO
- GRIN-DMAS-TERC-LASS
- BEGI-NWIT-HKAE-LYNA
- BLAD-ENZR-AREI-TEMS
- WAKA-ENHA-NCES-TALK
- ANFI-ELDW-PVPT-ALKS
- RYKY-BIRT-HDAY-STRM
- WAKA-YASH-IDAY-2022
- WISH-LANT-ERNS-0618
- LAFL-AIVE-INSO-LARE
- AHAP-PYBD-AYMA-GICA
- DANN-Y23B-IRTH-DAYY
- HOPE-TOSE-EYOU-SOON
- QUIZ-SHOW-GIFT-HERE
- GRAB-YOUR-JSHA-MMER
- MERC-IAVE-NTUR-IERS
- BDOF-AMIL-YDAY-2022
- HAPP-YBDA-YBLA-DENZ
- GETG-OOOD-ZAKK-ARYY
- INTL-NURS-EDAY-2022
- THXY-OUFR-OMGM-0510
- ONLY-1ONE-MORE-1DAY
- LETT-ERSF-ROMT-HEGM
- ANDE-RSBE-LLIS-GOOD
- DRAK-ANIA-2022-0406
- 2DAY-TILL-ETER-NALW
- SEAR-CHFO-RTHE-GMCM
- 3DAY-TILL-DRAK-ANIA
- HAPP-YBRT-DAYE-RICA
- BDOV-TUBE-PODC-AST2
- 22FI-REFI-GHTE-RDAY
- MERC-IAVE-NTUR-IERS
- THX4-WATC-HING-EPI2
- LETT-ERSF-ROMT-HEGM
How to redeem BDO codes
To redeem BDO codes, you need to do one of the following:
- While in-game, press Esc, click on Adventurer Support, and select "Use Coupon" to bring up the code redemption screen.
- If you don't have the game open, go to the Pearl Abyss website and log in. Ensure you're in the correct region and have signed on the character you wish the rewards to go to, then type in the codes.
- If you've downloaded the BDO app, use the Coupons page from the menu to redeem your codes.
With that, you now have all the BDO codes that are active right now. Do come back soon, as more codes will be coming. If you've never played the free MMO before, we have a BDO beginners guide to help you with those first few hours.